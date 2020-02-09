"Они все ветераны, но относятся к разным группам по социальным льготам", - пояснил сенатор. По 75 тысяч рублей к юбилею Победы должны получить 537 057 человек, "а тех, кто будет поощрен выплатой в 50 тысяч - 611 384 человека. Всего 1 148 441 человек", рассказал Валерий Рязанский. "Цифры фиксированные, время идет, они могут меняться, но базовые цифры, которые взяты в расчет - такие", - добавил он.

Говоря о значении указа президента для российского общества, он отметил, что это "великолепное решение, хороший подарок ветеранам". "Это знак внимания, знак уважения к той великой старшей группе наших отцов и дедов, которые сделали возможной нашу жизнь", - считает Рязанский.

Президент, по мнению сенатора, как сын фронтовика "сам это прекрасно знает, прочувствовал". "Поэтому на его встречах с ветеранами всегда присутствует особая теплота, особое отношение к ним.

Это хороший пример для всех нас - как и что мы должны в этот памятный год и в будущем делать для наших ветеранов", - добавил сенатор.

Он уверен, что младшее поколение воспримет этот сигнал и сделает все возможное, чтобы ныне здравствующие ветераны были охвачены вниманием, а воинские захоронения приведены в порядок.

В соответствии с указом Владимира Путина, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и труженики тыла в апреле-мае получат единовременную выплату. Речь идет о гражданах РФ, постоянно проживающих в России, а также о тех гражданах нашей страны, которые проживают в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии). Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты.

В конце прошлого года на заседании оргкомитета "Победа" президент заявил, что главным делом Года памяти и славы должна стать реальная, конкретная поддержка и забота о ветеранах. "Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам помогали и поддерживали наших ветеранов", - отметил тогда Владимир Путин. И обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой внести предложения по дополнительным выплатам. По итогам заседания президент подписал перечень поручений, где дал кабмину срок до весны, чтобы представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. И вот уже в конце прошлой недели был подписан соответствующий указ.

В январе на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге Путин напомнил, что ветеранам оказывалась единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей для тружеников тыла. "У нас 75 лет Победы, поэтому мы - я думаю, это будет оправданно и люди это поймут - окажем помощь, связанную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч - труженикам тыла", - объявил Путин.

Выплаты к юбилею Победы получат более 1 миллиона граждан РФ, постоянно проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии

"Мы приветствуем такую меру поддержки. В том числе и то, что президент не забыл и о тех, кто проживает в Прибалтике", - заявил "РГ" глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, самое главное в данном решении - даже не то, что речь идет о "приличных суммах", а то, что "это внимание со стороны высшего руководства страны по случаю знакового события". "Для России это знаковый, юбилейный год. И с каждым годом все меньше участников Великой Отечественной войны остается, - напомнил глава комитета. - И, конечно, задача не только 9 мая проявить внимание, но и делать это постоянно".