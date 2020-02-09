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09.02.2020 18:49
Рубрика: Власть

Адресно для ветеранов

В Совфеде рассказали, сколько человек получат выплаты к 75-летию Победы
Текст: Татьяна Замахина, Кира Латухина, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Более 1 миллиона ветеранов и тружеников тыла получат выплаты к 75-летию Победы в соответствии с указом президента, который публикует "Российская газета". Об этом "РГ" рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Согласно "уточненным цифрам по министерствам" на начало этого года, их будет 1 млн 148 тысяч 411 человек, сообщил он.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

"Они все ветераны, но относятся к разным группам по социальным льготам", - пояснил сенатор. По 75 тысяч рублей к юбилею Победы должны получить 537 057 человек, "а тех, кто будет поощрен выплатой в 50 тысяч - 611 384 человека. Всего 1 148 441 человек", рассказал Валерий Рязанский. "Цифры фиксированные, время идет, они могут меняться, но базовые цифры, которые взяты в расчет - такие", - добавил он.

В Госдуме оценили решение о крупных выплатах ветеранам

Говоря о значении указа президента для российского общества, он отметил, что это "великолепное решение, хороший подарок ветеранам". "Это знак внимания, знак уважения к той великой старшей группе наших отцов и дедов, которые сделали возможной нашу жизнь", - считает Рязанский.

Президент, по мнению сенатора, как сын фронтовика "сам это прекрасно знает, прочувствовал". "Поэтому на его встречах с ветеранами всегда присутствует особая теплота, особое отношение к ним.

Это хороший пример для всех нас - как и что мы должны в этот памятный год и в будущем делать для наших ветеранов", - добавил сенатор.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Он уверен, что младшее поколение воспримет этот сигнал и сделает все возможное, чтобы ныне здравствующие ветераны были охвачены вниманием, а воинские захоронения приведены в порядок.

В соответствии с указом Владимира Путина, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и труженики тыла в апреле-мае получат единовременную выплату. Речь идет о гражданах РФ, постоянно проживающих в России, а также о тех гражданах нашей страны, которые проживают в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии). Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты.

В конце прошлого года на заседании оргкомитета "Победа" президент заявил, что главным делом Года памяти и славы должна стать реальная, конкретная поддержка и забота о ветеранах. "Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам помогали и поддерживали наших ветеранов", - отметил тогда Владимир Путин. И обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой внести предложения по дополнительным выплатам. По итогам заседания президент подписал перечень поручений, где дал кабмину срок до весны, чтобы представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. И вот уже в конце прошлой недели был подписан соответствующий указ.

В январе на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге Путин напомнил, что ветеранам оказывалась единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей для тружеников тыла. "У нас 75 лет Победы, поэтому мы - я думаю, это будет оправданно и люди это поймут - окажем помощь, связанную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч - труженикам тыла", - объявил Путин.

Выплаты к юбилею Победы получат более 1 миллиона граждан РФ, постоянно проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии

"Мы приветствуем такую меру поддержки. В том числе и то, что президент не забыл и о тех, кто проживает в Прибалтике", - заявил "РГ" глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, самое главное в данном решении - даже не то, что речь идет о "приличных суммах", а то, что "это внимание со стороны высшего руководства страны по случаю знакового события". "Для России это знаковый, юбилейный год. И с каждым годом все меньше участников Великой Отечественной войны остается, - напомнил глава комитета. - И, конечно, задача не только 9 мая проявить внимание, но и делать это постоянно".

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