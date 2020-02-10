Указ Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. N 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"

Новости

Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в Коми 19:42
В Париже проходит праздник русской литературы 19:40
В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500 19:29
Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана 19:24
Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой 19:22
СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе 18:51
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину 18:39
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев 18:30
Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории 18:27
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело 18:27
Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 18:06
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 18:03
Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским 17:42
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника 17:33
Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan 17:28
За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей 17:24
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском 17:22
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек 17:06
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм" 17:04
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes 17:02
В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов 16:57
Врач объяснила, может ли развиться рак из-за горячего супа 16:48
Дзюба сделал дубль за две минуты в матче с ЦСКА 16:41
Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)

Указ Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. N 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"

Дата подписания 7 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует указ о единовременной выплате ветеранам

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов постановляю:

1. Произвести в апреле - мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 000 рублей.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин