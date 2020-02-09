Рубль возьмет реванш в наступающем астрологическом году

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты" рассказал о факторах, которые помогают нацвалюте, и дал астрологический прогноз по рублю:

- Банк России уже шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 6 процентов. Однако доходность российских долговых бумаг по-прежнему остается очень привлекательной для зарубежных инвесторов.

Уже несколько лет спрос на ОФЗ сохраняется высокий на фоне впечатляющей стабильности рубля. В рублевые активы продолжают инвестировать крупные участники рынка из ЕС и США. Для сравнения: американские облигации дают около 1,5 процента доходов, в ЕС ставки и вовсе ниже нуля, а в России можно заработать около 6 процентов. На фоне устойчивого макроэкономического развития России, при отсутствии внешних шоков, в начале весны у рубля открываются блестящие перспективы.

По итогам января ставка ФРС США осталась на прежнем уровне - в диапазоне 1,5-1,75 процента. О ее дальнейшем повышении речи сейчас нет. Более того, рынок закладывает 80 процентов вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов. Этот фактор также влияет на усиление позиций российской валюты.

Китай хочет как можно быстрее поставить точку в торговой войне с США. Первая фаза прошла успешно. Страны заключили промежуточное соглашение. На минувшей неделе Пекин принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

Напряженность на мировых рынках идет на спад, инвесторы наращивают активность и на российском рынке. Крупные игроки-юрлица на Мосбирже ставят на рубль.

В конце этой недели технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию о дополнительном сокращении добычи нефти. Пока котировки находятся в пределах 54-55 долларов за баррель, но с высокой вероятностью в течение месяца они восстановятся до отметок 60-63 доллара за Brent.

Звезды тоже на стороне рубля

Успех рублю также пророчат и астрологические циклы. По солнечному циклу (365,26 дней) в период с 3 февраля по 20 марта у рубля удачное время. К весеннему равноденствию (20 марта) он может отыграть все потери.

Астрологический новый год начинается как раз 20 марта. Это день весеннего равноденствия - переход солнца из южного полушария небесной сферы в северное.

Нужно отметить очень интересный факт: с 1999 года в течение периода с 3 февраля по 20 марта доллар снижался к рублю 17 раз и только четыре раза повышался. Вероятность укрепления рубля к 20 марта составляет 81 процент.

К 20 марта с высокой вероятностью рубль отыграет все потери, а курс доллара уйдет ниже уровня 61 рубль.