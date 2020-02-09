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09.02.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Рубль возьмет реванш в наступающем астрологическом году

Текст: Георгий Панин
Несмотря на все проблемы с мировой экономикой, новым коронавирусом и санкциями, весна 2020 года может стать весьма благоприятной для российского рубля.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты" рассказал о факторах, которые помогают нацвалюте, и дал астрологический прогноз по рублю:

- Банк России уже шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 6 процентов. Однако доходность российских долговых бумаг по-прежнему остается очень привлекательной для зарубежных инвесторов.

Фото: iStock
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Уже несколько лет спрос на ОФЗ сохраняется высокий на фоне впечатляющей стабильности рубля. В рублевые активы продолжают инвестировать крупные участники рынка из ЕС и США. Для сравнения: американские облигации дают около 1,5 процента доходов, в ЕС ставки и вовсе ниже нуля, а в России можно заработать около 6 процентов. На фоне устойчивого макроэкономического развития России, при отсутствии внешних шоков, в начале весны у рубля открываются блестящие перспективы.

По итогам января ставка ФРС США осталась на прежнем уровне - в диапазоне 1,5-1,75 процента. О ее дальнейшем повышении речи сейчас нет. Более того, рынок закладывает 80 процентов вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов. Этот фактор также влияет на усиление позиций российской валюты.

США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки

Китай хочет как можно быстрее поставить точку в торговой войне с США. Первая фаза прошла успешно. Страны заключили промежуточное соглашение. На минувшей неделе Пекин принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

Напряженность на мировых рынках идет на спад, инвесторы наращивают активность и на российском рынке. Крупные игроки-юрлица на Мосбирже ставят на рубль.

В конце этой недели технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию о дополнительном сокращении добычи нефти. Пока котировки находятся в пределах 54-55 долларов за баррель, но с высокой вероятностью в течение месяца они восстановятся до отметок 60-63 доллара за Brent.

Звезды тоже на стороне рубля

Успех рублю также пророчат и астрологические циклы. По солнечному циклу (365,26 дней) в период с 3 февраля по 20 марта у рубля удачное время. К весеннему равноденствию (20 марта) он может отыграть все потери.

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Астрологический новый год начинается как раз 20 марта. Это день весеннего равноденствия - переход солнца из южного полушария небесной сферы в северное.

Нужно отметить очень интересный факт: с 1999 года в течение периода с 3 февраля по 20 марта доллар снижался к рублю 17 раз и только четыре раза повышался. Вероятность укрепления рубля к 20 марта составляет 81 процент.

К 20 марта с высокой вероятностью рубль отыграет все потери, а курс доллара уйдет ниже уровня 61 рубль.

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