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Рубрика: В мире

Китай в два раза снизит пошлины на ряд американских товаров

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Китая снизят в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму в 75 миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

Фото: EPA/ JIM LO SCALZO
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Данная мера, принятая для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений двух стран, вступит в силу 14 февраля этого года. Речь идет о снижении в два раза 10 и 5 процентных пошлин, введенных первого сентября прошлого года, пишет ТАСС.

В заявлении также выражается надежда, что США и Китай будут соблюдать договоренности и продолжат работу над реализацией дальнейших соглашений торговой сделки. КНР обещает и дальше снижать действующие в отношении американского импорта тарифы.

Напомним, 15 января после 13 раундов переговоров Пекин и Вашингтон подписали первый пакет документов в рамках нового торгового соглашения. Данное событие открывает новую главу в отношениях между двумя странами, подчеркнул тогда вице-президент США Майк Пенс. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 200 миллиардов долларов. В ближайшее время начнутся переговоры по второй фазе торговой сделки.

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