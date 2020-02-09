Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике суды нередко трактовали данные положения Семейного кодекса ограничительно, применяя нормы о возможности взыскания дополнительных расходов в ситуациях, связанных исключительно с состоянием здоровья ребенка. Теперь поправки предусматривают возможность взыскания дополнительных расходов с родителя при необходимости решить какие-то жилищные проблемы. "Это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.п., - уточняет Владимир Груздев. - Закон повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни".

Как говорили эксперты Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, дополнительные расходы должны возлагаться на алиментщиков не в обязательном порядке, а только тогда, когда в том есть необходимость.

По данным Федеральной службы судебных приставов России, на конец года в ведомстве было 806 тысяч неоконченных исполнительных производств по делам о взыскании алиментов. Общий долг по ним составил 152 миллиарда рублей. В списках невыездных на конец года значились 515 тысяч алиментщиков, общий долг - 98,7 миллиарда рублей.