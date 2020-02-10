Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 10-ФЗ "О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Внести в абзац первый пункта 1 статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16) изменение, заменив слова "(тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств)" словами "(тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства)".

Президент Российской Федерации В. Путин