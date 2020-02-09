Татьяна Голикова: ФАС проверит завышающие цены на маски аптеки

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила сегодня, что ФАС займется проверками аптек, поднявших цены на медицинские маски.

Ранее она отмечала, что в некоторых регионах произошел "беспрецедентный рост цен в ряде аптечных сетей на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты". Если в конце 2019 года обычная цена одной нестерильной маски составляла примерно 1,5 рубля, то сейчас может доходить и до 100 рублей.

В Российской ассоциации аптечных сетей подтвердили, что в ряде случаев, действительно, имеет место завышение цен непосредственно в аптеках. Но в целом искать причину роста нужно выше: в оптовом звене и у производителей, которые подняли отпускные цены на свою продукцию.

ФАС предложила создать оперативный штаб с властями регионов, Росздравнадзором и полицией, чтобы решить проблему удорожания масок и медикаментов совместными усилиями.