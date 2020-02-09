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Рубрика: В мире

Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине Виндмана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Трамп начал увольнять свидетелей по делу об импичменте

"Он бы очень недисциплинированный, имел проблемы с суждениями, "сливал" информацию, передавал содержание моих "идеальных" звонков некорректно. Другими словами - вон отсюда", - написал глава Белого дома в Twitter.

Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента. "Мой клиент был уволен за то, что говорил правду", - заявил адвокат Виндмана. Теперь экс-сотрудник Совбеза будет работать в Пентагоне, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

В мире США Дональд Трамп Процедура импичмента Дональда Трампа

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