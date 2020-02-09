Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине Виндмана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана.
"Он бы очень недисциплинированный, имел проблемы с суждениями, "сливал" информацию, передавал содержание моих "идеальных" звонков некорректно. Другими словами - вон отсюда", - написал глава Белого дома в Twitter.
Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента. "Мой клиент был уволен за то, что говорил правду", - заявил адвокат Виндмана. Теперь экс-сотрудник Совбеза будет работать в Пентагоне, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020