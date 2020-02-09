В первые дни после завершения эпохального процесса Трамп не уставал расточать гневные филиппики в адрес оппонентов, называя их "продажными", "бесчестными" и "злодеями". В пресс-службе главы государства также дали понять, что свидетельствовавшие против Трампа "за это заплатят". Первой жертвой президентского гнева пал 45-летний ветеран иракской войны Александр Виндман, в свое время перешедший из Пентагона на работу в президентскую администрацию, где считался ведущим специалистом по Украине (что неудивительно для уроженца Киева, эмигрировавшего с семьей за океан в конце 1970-х). Именно Виндман, приезжавший на инаугурацию главы Украины Владимира Зеленского, а затем ставший свидетелем его телефонного разговора с Трампом прошлым летом, выступил в ноябре на заседаниях сразу трех комитетов конгресса в рамках слушаний об импичменте. Нарушив запрет о неразглашении, он фактически обвинил американского лидера в политическом давлении на киевские власти. Теперь Трамп не отказал себе в удовольствии прокомментировать увольнение Виндмана. "Я вообще его не знаю, никогда с ним не разговаривал и не встречался (как мне кажется). Но он нарушил субординацию, некорректно передал содержание моих чудесных бесед. Его начальник представил на него ужасающую характеристику, признав, что у Виндмана были проблемы с оценками ситуации, с сохранностью информации. Другими словами - вон!" - разразился тирадой Дональд Трамп в Twitter в своей фирменной манере. Кстати, заодно с Александром Виндманом из Совета нацбезопасности без объяснения причин уволили его брата-близнеца Евгения, работавшего в юридическом отделе. Последний вообще не имел отношения к слушаниям об импичменте - разве что молча сидел в конгрессе за спиной Александра, в то время как тот давал показания. Впрочем, шеф Пентагона Марк Эспер уже объявил, что готов взять обратно всех попавших под раздачу.

В отличие от братьев Виндманов, чьи адвокаты развели бурную активность, посол США в ЕС Гордон Сондланд воспринял весть о своем отзыве из Брюсселя с флегматичным благодушием, поблагодарив за все и Трампа, и госсекретаря Майка Помпео, и теперь уже бывших коллег. В большую дипломатию банкир и гостиничный магнат Сондланд попал после того, как пожертвовал миллион долларов на избирательную кампанию Трампа. В июле 2019 года он вручил верительную грамоту Дональду Туску и с тех пор активно лоббировал трансатлантические торговые связи, заодно активно выступая против "Северного потока-2". На слушаниях в конгрессе господин Сондланд подтвердил,что Вашингтон требовал от Киева начать расследование в отношении фирмы Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США, которого Трамп считал своим главным соперником от демократов. "Воодушевленный победой и преисполненный решимости нанести ответный удар, президент Трамп не стал терять время и развернул кампанию возмездия в отношении наиболее значимых фигур, на чьих показаниях палата представителей выстраивала обвинения против него", - отмечает The New York Times. Издание не исключает, что на этом отставки не закончатся.