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Рубрика: В мире

В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы

Текст: Павел Дульман (Баку)
Сегодня в Азербайджане проходят досрочные выборы нового состава парламента - Милли Меджлиса. Граждане страны выберут 125 депутатов, которые должны будут продолжать реформистский курс, объявленный президентом Ильхамом Алиевым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предыдущий состав законодательного органа объявил о самороспуске 2 декабря 2019 года, причем инициатором выступила правящая партия "Ени Азербайджан" ("Единый Азербайджан"), и уже 5 декабря президент подписал указ о назначении новых выборов.

Среди основных причин политиками и экспертами называлась необходимость омоложения политического класса в контексте объявленных президентом реформ.

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Немалую роль сыграл и ряд скандалов, фигурантами которого в последнее время регулярно становились парламентарии, чем повышали в обществе негатив по отношению к Милли Меджлису и власти в целом. К тому же парламент оставался последним центром власти, не испытавшим кадровое обновление: ранее серьезные перестановки происходили в администрации президента и правительстве страны.

"Я неоднократно говорил, что успех в новом веке возможен только если мы не будем придерживаться взглядов века прошлого. Поэтому новые люди нужны не только в правительстве", - прокомментировал необходимость перевыборов Ильхам Алиев во время форума в Давосе.

По словам президента, главная задача выборов - открыть дорогу молодым политикам с новым, "европейским образованием", при том, что само государство не спешит с условной "евроинтеграцией" - незадолго до этого Баку отказался подписывать предложенное ЕС соглашение об ассоциации. Что не снимает с повестки дня необходимость ротации элит, к чему подталкивает, в том числе, и демографическая ситуация - Азербайджан одна из немногих постсовестких стран, показывающих уверенный демографический рост. Поэтому на рекламных плакатах - здесь их можно размещать только в специально отведенных местах (избирательные комиссии, магазины, офисы) - действительно много молодых лиц.

Фото: Предоставлено Посольством Азербайджана в России
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В целом, по оценкам Центризбиркома, эта избирательная кампания стала одной из самых конкурентных в истории - до десяти и больше зарегистрированных кандидатов на округ. Парламентские выборы, напомним, проходят в Азербайджане по мажоритарной системе - с участием как партийных кандидатов, так и беспартийных самовыдвиженцев, без порога явки и проходного барьера.

По традиции, эти выборы решил бойкотировать националистический Народный фронт, не пользующийся, впрочем, большой поддержкой в обществе, по словам социологов. Однако в политику решила вернуться старейшая национал-демократическая партия "Мусават".

Также местные эксперты обращают внимание на политические силы, способные составить конкуренцию "Ени Азербайджан", наподобие незарегистрированной в минюсте, но участвующей в выборах партии РЕАЛ ("Республиканская инициатива"), и движения NIDA. Впрочем, и инициировавшая выборы "Ени Азербайджан" всерьез обновила состав кандидатов - едва ли не половина партийных выдвиженцев тоже можно назвать молодежью и новичками в политике.

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