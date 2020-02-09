В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны

Причиной массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана, жертвами которых стали 10 человек, оказался банальный дорожный конфликт. Об этом сообщили в МВД республики.

"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", - передает ТАСС слова замминистра внутренних дел Казахстана Алексея Калайчиди.

По информации чиновника, обострение ситуации наступило из-за провокаций в социальных сетях. На призывы к расправе "поддалась часть молодежи". В то же время среди провокаторов правоохранители выявили и граждан зрелого возраста.

Беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли в ночь на 8 февраля. Погибло 10 человек, еще 50 госпитализированы с ранениями. Досудебное производство ведется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана - "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Умышленное убийство".

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Сотрудники правоохранительных органов будут оставаться в Кордайском районе до полной ликвидации угрозы. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился возместить гражданам материальный ущерб, согласно законодательству республики.