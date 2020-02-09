В Таиланде стрелок скрылся из окруженного спецназом торгового центра

Военный вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем выстрелил в газовый баллон в помещении и под прикрытием пожара скрылся из здания. По данным сил правопорядка, Тхомма расстрелял 48-летнего полковника, командира военной базы, а также 60-летнюю сотрудницу. После этого на захваченном внедорожнике направился в центр города, где открыл прицельный огонь по людям. Жертвами профессионального стрелка, бравшего призы на соревнованиях, стали, по меньшей мере, 20 человек, а еще 31 гражданин получил ранения.

Военный закрепился в торговом центре, снимая все происходящее на телефон и переправляя видео в социальные сети. На улицах и возле здания центра видны убитые и раненые люди. Врачи, рискуя жизнью, работали под обстрелом. Власти обратились к населению о срочной помощи с донорами крови.

Спецназ вошел на первый этаж торгового центра без вооруженного сопротивления. Затем бойцы внимательно проверили другие этажи, но стрелка обнаружить не удалось. В общей сложности из торгового центра на свободу были выведены около одной тысячи человек.

По данным консульского отдела посольства РФ, среди россиян пострадавших в результате стрельбы на северо-востоке Таиланда нет. Город Корат, расположенный в 250 километрах от Бангкока, не является объектом туристического притяжения. Диппредставительство находится в контакте с местными властями.

Между тем в Таиланде зафиксирован один из самых высоких показателей владения оружием в мире, однако нападение военных на гражданских лиц является большой редкостью. В прошлом году в одном громком деле два адвоката были застрелены клерком в суде на востоке страны во время слушания по земельному спору. Эта ситуация вызвала оживленную дискуссию в обществе по поводу насилия с применением огнестрельного оружия, отмечает портал aljazeera.com.

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