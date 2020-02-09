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Рубрика: В мире

Великобритания эвакуировала всех своих граждан из китайского Уханя

Лондон вывез всех своих граждан из китайского города Ухань. Лайнер, на борту которого находятся 200 человек, вылетел в 03:20 по местному времени. "Это наш последний рейс. КНР покинули врачи и сотрудники МИД, которые помогали в организации рейса", - говорится в распространенном британским МИД сообщении.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса

Ранее двумя самолета из Уханя в Соединенное Королевство были доставлены около 100 британцев. Все они помещены на двухнедельный карантин. Такая же участь ждет и тех, кто прилетит в Лондон рано утром 9 февраля. К их приему готова больница, расположенная в городе Милтон-Кинс.

Напомним, в конце декабря прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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