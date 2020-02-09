В прошлую пятницу благодаря этому межведомственному взаимодействию была раскрыта "серая" схема оборота жизненно важных препаратов. Сначала обнаружилась утечка лекарств для лечения онкологических болезней в одной из клиник. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, превысила 100 млн руб. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, по подозрению в хищениях задержаны руководитель отделения крупного онкодиспансера и двое врачей. По версии следствия, медработники, подделав документы, списали крупную партию рецептурных лекарств и пустили на продажу через свои каналы в фирмах-дистрибьютерах. Преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

При этом, как заявляет Собянин, власти сосредоточатся не только на разоблачении подобных схем, но и на создании четкой системы контроля за оборотом лекарств этого профиля. Необходимо сделать так, чтобы подобные списания были невозможны в принципе, и ресурсы для этого в столице есть. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что с 2016 года действует новая система централизованных закупок лекарств этого профиля. Методика позволяет не допускать завышения цен на препараты. С прошлого года с участием общественников проводится публичное обсуждение закупок. Для москвичей открыт доступ к электронным картам, а вскоре для пациентов сделают открытой всю систему врачебных назначений, это сделает оборот медикаментов максимально прозрачным. Параллельно реорганизуется вся система онкологической помощи. В городе создаются якорные медучреждения этого профиля, они позволят пациентам наиболее быстро и эффективно пройти курс назначенного лечения.

Особое внимание будет уделено распределению дорогостоящих медикаментов по бесплатным рецептам, добавил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. "Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты, - рассказал Хрипун. - В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил беспрецедентные средства - более 15 млрд рублей". Тем не менее задача стоит - закупать новейшие препараты по самым приемлемым ценам. Определенные процедуры в сфере медзакупок позволили снизить стоимость важнейших лекарств по отдельным позициям на 20-25 процентов. Врачи в любой момент могут отследить всю цепочку от выписки до получения лекарства благодаря электронному реестру пациентов.

В особо сложных случаях назначением наиболее эффективных средств будет заниматься Единый городской онкологический консилиум, в который войдут представители якорных (базовых по онкологическому профилю) стационаров: ГКБ N 1, 40, 57, 62, научно-практического центра имени Логинова и Боткинской больницы.

Уже во второй половине 2020 года самые важные лекарственные средства будут маркироваться особым штрихкодом. Это необходимо, чтобы ни одна упаковка не ушла от контроля. Движение препарата смогут наблюдать и врачи, и представители надзорных органов. А в будущем и сами пациенты получат всю информацию с помощью электронных медкарт.