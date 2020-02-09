Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев

Пикап - очень странный тип автомобиля. Грузовичок легковой категории с очень хорошим внедорожным потенциалом. Фактически универсальная машина, на которой можно увезти семью и тонну скарба практически по любой дороге. Да к тому же сегодня пикапы сильно прибавили в комфорте, получив автоматические коробки передач и современные опции. Беда в том, что по цене столь полезные авто не сильно уступают хорошим внедорожникам и кроссоверам. Так можно ли купить не очень дорогой пикап и, если да, то какой?

Сразу стоит сказать, что владельцы пикапов делятся на три категории. Первая - это целевая аудитория: те, кто покупает машину для дела. Пикапы очень востребованы всевозможными строителями, промышленниками, добытчиками полезных ископаемых, фермерами и прочими организациями и людьми, ежедневно перемещающимися вне хороших дорог и с каким-либо инструментами или материалами. Не зря пикапы относятся именно к коммерческому транспорту, а очень большая доля покупателей - это юридические лица.

Вторая категория - клиенты, использующие пикапы, так сказать, в рекреационных целях. Заядлые дачники, охотники, рыболовы, путешественники, любители трофи-рейдов и прочих внедорожных покатушек.

Третий тип покупателей - случайные люди, купившие пикап, "потому что нравится". Брутальные автомобили, нередко украшенные эффектными хромированными дугами, "люстрами" и внедорожными колесами действительно очень эффектно смотрятся на дороге. Проблема в том, что такие авто хозяевам часто надоедают, поскольку по своей сути все равно остаются маленькими грузовиками со всеми вытекающими последствиями по комфорту и содержанию.

Именно поэтому на вторичном рынке сегодня можно купить настолько разные по состоянию и цене варианты, что к каждому из них нужно подходить с лупой, внимательно проверяя, где и как машина использовалась. Если говорить в общем, для всех подержанных пикапов характерны три параметра - большие пробеги, "уставшая" задняя подвеска и раздатка, а также всевозможные кузовные повреждения.

Для справки: самым востребованным для пикапов рынком является США. Там легковые "грузовики" много лет возглавляют рейтинги продаж, а, например, прибыль компании Ford держится только за счет линейки пикапов. Объяснение простое: в Америке огромное количество жителей занимается всевозможным мелким бизнесом, для которого именно пикап подходит больше всего - одна машина позволяет возить и семью, и необходимые грузы для своего дела. По этой же причине в Европе популярны всевозможные развозные фургончики и "каблуки".

Традиционно мы ограничиваем выбираемые машины по параметрам: предельный возраст - 10 лет, предельная цена - около 1 000 000 рублей. Это психологические планки, за которые большая часть автомобилистов редко готова переступать при выборе подержанной машины.

Volkswagen Amarok

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Годы выпуска: 2011-2013

Пробег: 80-300 тыс.км

Двигатель: турбодизель 2.0

Минимальная цена: 720-750 тыс. рублей

Немецкий пикап в клуб избранных вступил относительно недавно - в 2009 году. Автомобиль отличается стильным дизайном, современным оснащением, продуманным интерьером с качественной отделкой и почти легковым поведением на дороге.

До последнего момента Amarok оснащался единственным двигателем 2.0 TDI в разных вариантах форсировки. Мотор очень надежный (ресурс до 400 тыс.км), но имеющий свои особенности. Главная из них - ременной привод ГРМ, который не любит больших нагрузок, например, установки грязевых колес и серьезных вылазок на бездорожье. Менять его стоит не позже 70-80 тыс.км.

Внимание требует топливная система: как навороченные пьезофорсунки и топливный насос, так и всевозможные патрубки и топливопроводы, которые порой трескаются и теряют герметичность. Определяется по запаху солярки из-под капота. Турбина BorgWarner (одна или две в зависимости от мощности) при умеренных нагрузках владельцам особых проблем не доставляла.

Пикап Volkswagen может быть оснащен 6-ступенчатой механикой либо 8-ступенчатым автоматом ZF. Непосредственно с коробками передач систематических неприятностей не выявлено, однако на машинах с механикой оказался слабым механизм сцепления. При регулярных нагрузках быстро изнашивается маховик. Автомат требует регулярной замены хорошего масла вместе с фильтром.

Полноприводных трансмиссий тоже было две. С "механикой" шла простая система Part-Time с жестким подключением передней оси, с "автоматом" - с постоянным полным приводом Full-Time и межосевым дифференциалом Torsen. Проблемы тут традиционные. На простом приводе нельзя ездить по сухому асфальту, иначе выйдет из строя передний дифференциал. Стоимость родного космическая - 270 тыс. рублей. Версия с постоянным приводом в основном докучает по электронной части - глюками и сбоями разных датчиков, которые порой требуют разбора узлов трансмиссии.

Подвеска у "Амарока" в целом выносливая, если ее не особо грузить, но сложная в обслуживании. Запчасти дорогие: задняя рессора стоит около 37 000 рублей. Многие детали меняются в сборе: например, задний ступичный подшипник по регламенту меняется вместе с полуосью, что снова обойдется недешево.

Mitsubishi L200 IV

Фото: Пресс-служба Mitsubishi .

Годы выпуска: 2011-2015

Пробег: 60-270 тыс.км

Двигатель: турбодизель 2.4

Минимальная цена: 600 тыс. рублей

Один из самых популярных пикапов России, что положительно сказывается на его ремонтопригодности. Четвертое поколение заметно прибавило в комфорте салона. Кроме того, массовость машины отразилась на выборе версий - за указанный плюс-минус миллион рублей можно найти очень достойные экземпляры пятилетней давности с минимальным пробегом.

L200 оснащается единственным дизелем 4D56 родом из 80-х годов. Мотор очень выносливый, но капризный. Во-первых, он ременной - нужно строго следить за интервалами замены, а также за уровнем масла. Внимания требует вакуумная трубка турбины, map-сенсор, клапан ТНВД. Кроме того, двигатель критичен к чистоте: всевозможные фильтры, воздушная система в целом, дроссельная заслонка, форсунки, клапан EGR - все это нужно регулярно чистить (каждые 25-45 тыс.км). Иначе агрегат быстро начнет троить, терять тягу или дымить.

Древний четырехступенчатый автомат очень надежен - только меняй масло. Механика, как ни странно, проблем доставляла больше: со временем появляются проблемы с включением передач.

Полноприводных трансмиссий на L200 также было две. Базовые версии шли с простой системой EasySelect - жесткое подключение передка без межосевого дифференциала. Рекомендации все те же: ездить постоянно в режиме 4х4 нельзя, иначе не избежать проблем. Продвинутые комплектации L200 шли с системой SuperSelect. Трансмиссия позволяет постоянно передвигаться на полном приводе и жестко включать две блокировки с понижающей передачей. Недостаток: сложность и дороговизна в ремонте. При выборе нужно включать все возможные режимы - никаких лишних звуков и стуков быть не должно. Особое внимания к муфте подключения передних полуосей.

Ходовая у L200 крепкая. Регулярно менять придется ступичные подшипники, а также установить противоскрипные пластины в рессоры.

Toyota Hilux VII

Фото: Пресс-служба Toyota.

Годы выпуска: 2011-2013

Пробег: 140-300 тыс.км

Двигатель: турбодизель 2.5 и 3.0

Минимальная цена: 800 тыс. рублей

Самый уважаемый в России пикап, конечно, благодаря репутации марки. Из-за этого является самым дорогим на вторичном рынке. За указанный миллион удастся посмотреть самые возрастные варианты с большими пробегами. Несмотря на реальную надежность всех основных узлов, кузов и салон машины далеки от идеала качества. Краска и антикор слабые, а внутри Hilux VII - это кирзовый сапог с дешевой пластмассой, облоем и кривыми зазорами панелей.

На рынке встречается с двумя дизельными моторами - 2.5 и 3.0. Оба агрегата очень надежны: турбина ходит не менее 200 тыс.км, а ремень ГРМ можно менять не чаще каждых 100 тыс.км (по регламенту 150 тыс.км). Двигатели не критичны к качеству солярки, однако следить за состоянием топливной системы и форсунок все равно придется. К слабым местам можно отнести навесное оборудование, в частности, генератор.

С младшим мотором шла механическая коробка передач, слабым местом которой является сцепление. При регулярных нагрузках и бездорожье может не протянуть и 50 тыс.км. Пятиступенчатый автомат шел с 3.0-литровым мотором и заслужил репутацию очень надежного - ресурс около 350 тыс.км. Главное - строгое соблюдение регламента замены масла: не позже каждых 60 тыс.км.

Что касается полного привода, то на Hilux устанавливалась только система Part-Time с жестким подключением передка. Помимо все тех же рекомендаций к езде в режиме 4х4, элементы трансмиссии отличились "сопливостью": текут сальники мостов и раздатки.

Как ни странно, подвеска имеет средний уровень надежности. Шаровые опоры и ступичные подшипники долго не ходят. При серьезных внедорожных нагрузках быстрее обычного сдаются передние амортизаторы. Внимания, традиционно для Toyota, может потребовать рулевая рейка.

Nissan Navara III

Фото: Пресс-служба Nissan.

Годы выпуска: 2011-2013

Пробег: 130-320 тыс.км

Двигатель: турбодизель 2.5

Минимальная цена: 730 тыс.рублей

Некогда один из любимчиков российского авторынка и один из первых пикапов, совместивших пафосную внешность с богатым интерьером. Одно из главных достоинств Navara - его часто покупали именно из-за внешнего вида и не использовали по прямому хозяйственному назначению. Благодаря этому на рынке достаточно много ухоженных вариантов, причем с не очень большими пробегами. Единственный нюанс - склонность к коррозии.

Львиная доля "Ниссанов" продается с единственным 2.5-литровым 190-сильным дизелем. Мощный 3.0-литровый агрегат V6 встречается штучно. Дизель на "Наваре" в целом надежный - единственный из нашего списка с цепным приводом ГРМ.

Правда, последний факт спасает не сильно: к 150 тыс.км цепь гарантированно растягивается и требует замены. Кроме того, мотор оказался теплонагруженным и при серьезных испытаниях перегревается, что может привести к повреждению ГБЦ. Кроме того, как и у L200, топливная система Navara требует регулярной чистки. Досаждать могут и два приводных ремня (отдельно для компрессора кондиционера).

Как и у других представителей класса, автомат на Navara ходит дольше механики при своевременной замене масла. У ручной коробки традиционно в зоне риска сцепление. Полноприводная трансмиссия классическая - с жестким подключением передка. Ее главный недостаток - слабые крестовины.

Что касается подвески, то "Навара" тут не самый выдающийся агрегат. К 120-150 тыс.км как правило требуется переборка всей передней ходовой, а ступичные подшипники можно отнести к расходникам. В зоне риска и рулевой механизм - и рейка, и компрессор не отличаются долговечностью.

В целом для Nissan Navara характерно использование не самых дорогих оригинальных комплектующих, из-за которых он относительно доступен в обслуживании, но не очень вынослив.

Вывод

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Если вы собрались покупать пикап за миллион рублей, поиск нужно начинать в Mitsubishi L200. Это золотая середина почти по всем параметрам. На рынке много свежих экземпляров, автомобиль неразорителен в ремонте и надежен. Единственное требование - регулярное профилактическое обслуживание.

Если найдете неубитый Toyota Hilux, машину тоже можно смело рекомендовать к покупке. Ее надежность подтверждается эксплуатацией, однако "уставшие" экземпляры могут неприятно удивить ценой восстановления, что компенсируется высокой ликвидностью. Кроме того, смириться придется с откровенно убогим интерьером.

Volkswagen Amarok и Nissan Navara - это мажоры из мира пикапов. "Амарок" еще и один из лучших по ездовому комфорту и управлению. Однако если в программе подразумеваются серьезные внедорожные вылазки, "немца" можно сразу вычеркивать - маленький для таких задач 2.0-литровый мотор долго не выдержит.

"Навару" лучше хорошенько продиагностировать и поменять все слабые звенья на качественный неоригинал или даже тюнинговые детали. Выбирая тот и другой, нужно ориентироваться по прошлому владельцу: заядлых джиперов лучше игнорировать, а вот у обеспеченных дачников в возрасте машину можно покупать.