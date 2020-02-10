Арестован участник пранка о коронавирусе в метро

Один из участников розыгрыша о коронавирусе в московском метро заключен под стражу. Такое решение принял Черемушкинский суд столицы, где рассматривалось ходатайство следователя, передает ТАСС.

Уголовное дело после нашумевшего розыгрыша пранкеров возбудило УВД на метрополитене. Действия "шутников" квалифицированы по уголовной статье "Хулиганство". Пока задержан один из подозреваемых, гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов. Именно он изображал "больного в конвульсиях".

Первоначально после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Но потом выяснилось, что он не живет по адресу, который сам указал в беседе с дознавателем. Тогда в суд и было подано ходатайство об аресте. Сам Джаборов вины не признал и просил оставить его под подпиской, но председательствующий судья Наталья Журавлева санкционировала арест до 8 марта.

Ранее "РГ" сообщала, что московское метро подало заявление в полицию по поводу пранка на тему коронавируса в одном из вагонов поезда на станции "Улица 1905 года". Полиция возбудила уголовное дело, ведется розыск пранкеров.