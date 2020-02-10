Аспирантам вернут обязательные диссертации

В научных кругах этот документ называют долгожданным. Одна из основных и амбициозных целей нацпроекта "Наука" - увеличить к 2024 году число молодых ученых в России на 35 тысяч человек.

Что предлагают разработчики законопроекта? Ввести в рамках итоговой аттестации предзащиту диссертации, подготовленной во время обучения. Причем после предзащиты аспирант не будет "брошен". А такие случаи известны. Сейчас у научных руководителей почти нет мотивации, чтобы довести аспиранта до диссовета. По словам директора Института педагогики, психологии и социологии СФУ академика РАО Ольги Смоляниновой, 90% дохода преподаватели получают за обычные академические занятия, не имеющие никакого отношения к исследованиям аспиранта. Проект закона закрепляет сопровождение аспиранта научным руководителем до диссовета.

"Сегодня подготовка аспирантов в вузах девальвирует идею повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, - заявила Смолянинова. - Аспирантура и по формату, и по требованиям свелась к первой ступени высшего образования, стала подобием социального лифта. Кроме того, аспиранты исправно получают ежемесячную стипендию, даже если не предъявляют качественных научных результатов, ведь главное успеваемость".

"Раньше к нам приходили мотивированные, нацеленные на защиту диссертации аспиранты, которые все годы учебы занимались исследованиями. Лично у меня из успешно защитившихся 11 аспирантов 10 были подготовлены по старой системе. Поэтому привлекательность аспирантуры после принятия законопроекта в глазах по-настоящему амбициозных молодых ученых должна возрасти. Впрочем, как и ответственность за результат. Но потребуется время для разворота - не менее трех лет", - отметила она.

Мнение

Ольга Григорьева, руководитель департамента подготовки кадров высшей квалификации СФУ:

- Можно ожидать, что выпуск аспирантов в первые несколько лет после принятия изменений, предложенных в законопроекте, уменьшится, но эффективность подготовки кадров высшей квалификации возрастет. Аспиранты будут знать, что должны выйти на предзащиту. Во-первых, это дополнительная мотивация при поступлении, и в аспирантуру придут люди, которые хотят свою жизнь связать с наукой. Во-вторых, период обучения в аспирантуре - как правило, четыре года - будет использован максимально эффективно для подготовки качественной научной работы. Акцент переносится на исследования, а образовательный процесс будет их сопровождать и поддерживать.