Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.

Указом президента в связи с очередным юбилеем Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и труженики тыла, ряд других категорий населения в апреле-мае получат единовременную выплату. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в России, а также о тех гражданах нашей страны, которые проживают в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии). Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты.

- В общей сложности мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 миллиарда рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае, - заявил глава правительства в понедельник на совещании со своими заместителями. - Наша задача - подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя.

Вице-премьер Татьяна Голикова особо подчеркнула, что ветеранам и гражданам, кому положены выплаты, никаких дополнительных заявлений писать не нужно. "Все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года. Мною дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд подготовил все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", - подчеркнула она.

Выплаты получат в общей сложности около 1,15 миллиона человек. 75 тысяч рублей, напомнила Голикова, предназначены для участников и инвалидов войны, ветеранов войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. "Это 537,1 тысяч человек", - сказала вице-премьер.

50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. В этих категориях насчитали 601,4 тысячи человек.