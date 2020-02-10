Чем болгарский судья не угодил госсекретарю США

Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что болгарскому судье Андону Миталову, занимающемуся делом болгарской пророссийской организации "Русофилы", запрещен въезд в Америку, вызвало возмущение в Софии.

Помпео заявил на днях, что "Миталов был замешан в коррупционных действиях, которые подрывали верховенство закона и серьезно вредили независимости демократических институтов в Болгарии". На основании чего были сделаны такие выводы, госсекретарь не пояснил. Лидер "русофилов" Николай Малинов заявил в ответ, что США используют все средства, чтобы осложнить отношения между Болгарией и Россией. В этом ключе, по его словам, стоит рассматривать и запрет на въезд судье Миталову.

Организация "Русофилы" занимается налаживанием отношений между Софией и Москвой в гуманитарной сфере. Она собрала вокруг себя сотни активистов, которые помнят о том, сколько Россия сделала для Болгарии и как Болгария поддерживала Россию. Малинов, который с осени прошлого года находится под следствием в Болгарии из-за своей работы по налаживанию дружеских отношений между Софией и Москвой, рассказал "РГ", что действительно именно судья Миталов прошлой осенью дал ему разрешение на три дня выехать в Москву, чтобы получить там орден Дружбы. Награду вручили 4 ноября 2019 года.

По словам Малинова, "болгарский судья, который не был осужден в Болгарии, которому не было предъявлено никаких обвинений, который пользуется высоким авторитетом среди своих коллег, внезапно объявляется коррумпированным. Его жена и дочь подвергаются санкциям. Это скандальное вмешательство во внутренние дела Болгарии, запугивание и демонстрация силы со стороны Америки".

Как отмечает лидер "Русофилов", в заявлении госсекретаря Помпео вообще не упоминается причина, по которой болгарский судья был объявлен коррумпированным, но "все СМИ в один голос связали это с делом Малинова и с трехдневной поездкой последнего в Москву".

При этом, отмечает Малинов, подозрения в коррумпированности абсурдны. "Я не могу повлиять на решения судьи, это исключает сам механизм принятия судебных решений в Болгарии. Например, другой судья отказал мне в аналогичной просьбе". Также, по словам лидера "Русофилов", "тот факт, что я вернулся в Софию после того, как получил орден в Москве, опровергает любые предположения о каком-то потворстве со стороны судьи Миталова, которого я, кстати, не знаю".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил по поводу награждения лидера "Русофилов", что "признание заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело единства русского мира, вклада в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран не может и не должно быть причиной для каких-то преследований".

Как отметил глава организации "Русский мир" Вячеслав Никонов, выступая на Первом канале российского телевидения, "впервые США наложили санкции на судью страны-члена НАТО".