Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 871

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй достигло 871. За минувшие сутки скончались еще 60 человек. Общее число заразившихся - 29 тысяч 631 человек. Врачам удалось вылечить 1795 пациентов, сообщает РИА Новости.

Тем временем британские ученые заявили, что эпидемия коронавирусной инфекции достигнет своего пика во второй половине февраля. "В Ухане могут заболеть еще порядка 500 тысяч человек", - говорит Адам Кучарски. Он отметил, что для прогноза использовался метод математического моделирования, а также учитывались данные, как распространялся по миру аналогичный коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.