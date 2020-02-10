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Покупая автомобиль в кредит, теперь необязательно передавать его в залог банку. Не требуется и первоначальный взнос. Правда, максимальная сумма по такому предложению составляет 500 тысяч рублей. Ставки начинаются от 9% годовых. Купить можно новый или подержанный автомобиль или мотоцикл.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди других новых продуктов, которые предлагают банки в этом году, - онлайн-сервисы, позволяющие выбрать автомобиль и получить решение по кредиту, не выходя из дома.

В прошлом году россияне купили в кредит рекордное за последние шесть лет количество автомобилей - почти 950 тысяч, посчитали в агентстве "Автостат" и Национальном бюро кредитных историй. Рынок поддержала в том числе государственная программа льготного автокредитования.

Фото: РИА Новости
В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов

"В 2019 году доля автомобилей, продаваемых в кредит, выросла с 44 до 55%. Средняя сумма кредита выросла за 2019 год более чем на 15%", - рассказал директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Мольков. По его словам, средняя стоимость нового автомобиля составляет 1,86 млн рублей, авто с пробегом - около 825 тысяч рублей.

Сервис "Сравни.ру" по запросу автокредита на три года без первоначального взноса и при стоимости автомобиля 1,8 млн рублей выдает 14 предложений банков. Ставки варьируют от 5 до 15,9% годовых, по большинству предложений - 9,9-11,9%. Как говорят участники рынка, в течение прошлого года средние ставки по автокредитам снижались.

"Уровень ставок во многом зависит от стоимости фондирования на рынке, - указал Павел Серый, начальник управления продуктовой политики Русфинанс Банка. - По итогам третьего квартала 2019 года средняя ставка на рынке новых автомобилей в России была 13%, на рынке автомобилей с пробегом - 18,1%".

Как отметили в ВТБ, снижение средних ставок по автокредитам в этом году будет зависеть от движения ключевой ставки Банка России, макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка. Павел Серый полагает, что ставки будут снижаться "при благоприятных экономических условиях".

В 2019 году доля автомобилей, продаваемых в кредит, выросла с 44 до 55%

Уровень одобрения автокредитов в прошлом году снизился. При этом качество выданных займов в банках называют приемлемым. "Качество портфеля находится в прямой зависимости от реализуемых программ государственной поддержки. Как правило, клиенты, соответствовавшие критериям предыдущих программ, демонстрируют высокую платежную дисциплину", - отметили в ВТБ.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова
#автокредитование