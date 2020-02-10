ЦОДД призвал увеличить штрафы за нарушение ПДД

Столичный Центр организации дорожного движения выступил за увеличение штрафов нарушителям ПДД. Такую позицию в беседе с Autonews озвучил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

Ссылаясь на зарубежный опыт, Кизлык назвал слишком низкими российские штрафы за превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч у нас можно отделаться взысканием в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки. Тогда как в Англии в пересчете на наши деньги оштрафуют на 8, а в Швеции - на 13 тысяч рублей.

Глава ЦОДД также выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Кизлык отметил, что в этом случае смертность пешеходов уменьшится на 10 процентов, такой прогноз дают эксперты Высшей школы экономики.