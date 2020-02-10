Столкновение двух скоростных катеров на тайском острове Пхукет привело к гибели двух детей из России. Смертельная авария произошла утром в понедельник на водном канале, соединяющем бухту на восточной стороне острова с двумя его главными гаванями. Катер ALP 111 компании Andaman Laser Phuket, на котором находились 36 россиян и 3 члена экипажа (граждане Таиланда), отчалил в направлении залива Пханг-Нга. После того как он отошел от причала, в него на большой скорости врезался другой катер, принадлежавший компании Seastar, на борту которого находился только экипаж.

В результате сильного удара дети получили травмы несовместимые с жизнью. Погибшие, мальчик 12 лет и его шестилетняя сестра, приехали в Таиланд из Челябинской области. Местные власти сообщили, что еще 20 россиян были доставлены в различные городские больницы. Их состояние не вызывает опасений, остальным помощь была оказана на месте. Как сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Таиланде Владимир Соснов, большинство россиян к вечеру понедельника были выписаны из больниц. По предварительным данным все пассажиры катера ALP 111 по соглашению о предоставлении услуг были застрахованы. Как отмечает Bangkok Post, представитель страховой компании заявил, что родственникам погибших детей будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч бат (около 1 млн рублей) на каждого ребенка. Уточняется, что на данный момент каких-либо выплат остальным пострадавшим не предусматривается якобы потому, что они не получили серьезных травм и им уже была оказана вся необходимая медицинская помощь. Никто из членов экипажей двух катеров не пострадал.

Правоохранительные органы Таиланда заявили о начале расследования инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило в понедельник уголовное дело по ч.3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Так как погибли граждане России, СКР вправе так поступить.

Погибшие, мальчик 12 лет и его шестилетняя сестра, приехали в Таиланд из Челябинской области

О том, что скоростные катера, или спидботы, Пхукета представляют реальную опасность для их пассажиров, известно давно. Шесть лет назад скоростной катер налетел на якорную цепь и перевернулся, что стало причиной гибели двух граждан Южной Кореи. В 2016 году произошло сразу несколько смертельных трагедий. Так, в мае четверо иностранцев, два британца, немка и гражданин Гонконга, погибли после того, как двигавшийся на большой скорости спидбот перевернуло волной. А в июне из-за столкновения двух катеров погибли два гражданина Китая и еще 36 человек получили травмы различной степени тяжести. В декабре прошлого года катер на полном ходу протаранил яхту, в результате чего погиб капитан и 12 туристов получили ранения, а в ноябре немецкий дайвер погиб под винтами спидбота.

Австралиец Брендон Б. на одном из известных среди путешественников сайтов написал сообщение с "предупреждением для родителей, намеревающихся устроить тур с детьми на скоростных катерах". Среди прочего он отметил, что компания, предоставляющая эти услуги, заверила его в полной безопасности путешествия, в том числе для детей. Но уже после отплытия выяснилось, что это далеко не так. Самым тревожным, по его словам, стало отсутствие на лодке спасательных жилетов во время поездки по морю, которое было крайне неспокойным. Их выдали "фарангам" (в Таиланде так называют европейцев. - От ред.), по словам Брендона, только на острове Пхипхи, для того чтобы "поплавать вместе с рыбами в тихой лагуне".