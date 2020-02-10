СК возбудил дело по факту гибели детей при столкновения катеров в Таиланде

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья тайского острова Пхукет уголовное дело по ч.3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

Об этом сообщается на сайте транспортного управления СК России.

"Следствием установлено, что на борту одного из столкнувшихся сегодня двух скоростных катеров находились российские туристы. В результате столкновения погибли граждане России - мальчик 2007 года рождения и девочка 2014 года рождения", - отметили в следственном управлении.

Отмечается, что следствием организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее сообщалось о начале доследственной проверки по факту столкновения в Тайланде двух катеров, в котором пострадали российские туристы.

В посольстве России в Таиланде в понедельник утром сообщили, что около 8 утра 10 февраля у восточного побережья Пхукета произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из катеров находились 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медучреждения города Пхукет. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей.

Уже известно, что министерство социальных отношений Челябинской области окажет всю необходимую помощь семье, потерявшей двоих детей при столкновении катеров. По предварительным данным, погибшие 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра находились на отдыхе с бабушкой.