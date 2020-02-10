Челябинские власти помогут родным погибших в Таиланде детей

Министерство социальных отношений Челябинской области окажет необходимую помощь семье, потерявшей двоих детей при столкновении катеров в Таиланде. По предварительным данным, погибшие 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра находились на отдыхе с бабушкой, сообщили в ведомстве.

- Установлено, что дети с родителями проживали в Челябинске, - рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.- Выходим на связь с родственниками, которым будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная и психологическая.

По словам детского омбудсмена региона Евгении Майоровой, дети находились на отдыхе с бабушкой. Удалось узнать паспортные данные их родителей. По предварительным данным, на борту было 34 человека.

Напомним, во время столкновения двух катеров на курорте пострадало не менее 20 российских граждан. Причина чрезвычайного происшествия на данный момент не известна. Отмечается, что один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением. Пострадавшим оказывают первую помощь в больнице Пхукета.