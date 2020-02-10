Эксклюзив: первые фото экстерьера и интерьера "Русского Прадо" от УАЗа

"Российская газета" вместе с автомобильным интернет-ресурсом RCI News публикует первые фотографии модернизированного внедорожника УАЗ "Патриот", он же "Русский Прадо".

Благодаря патентным изображениям, размещенным в базе Федерального института промышленной собственности, и фантазии, нам удалось спроецировать не только облик, но и нарисовать внутреннее убранство нового "Патриота".

За основу для внешнего вида были взяты официальные снимки текущего поколения модели, а для салона были заимствованы рендеры нереализованного проекта кроссовера УАЗ-3170.

Итак, УАЗ "Патриот" ожидает радикальная смена имиджа. Лицевая часть кузова получит линзованную головную оптику, схожую с Toyota Land Cruiser Prado, оригинальный передний бампер, новую решетку радиатора, капот и крылья иной формы. Корма обзаведется светодиодными задними фонарями, также отсылающими к Prado, новым задним бампером, другими крыльями и боковым задним стеклом. Боковина, пятая дверь (с петлями и запасным колесом) и крыша останутся прежними.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

По нашим сведениям, внутри УАЗ "Патриот" должен обрести переднюю панель с современной архитектурой и новейшим тачскрином, измененную центральную консоль с тоннелем, новые поручни и накладку селектора АКП.

Возможно поменяются дверные карты, рулевое колесо и комбинация приборов. На консоли будут доступны функции подогрева передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковой подогреватель, парктроник, ESP, система помощи при спуске, off-road, а также кнопка управления режимами полноприводной трансмиссии.

Нам также стало известно о том, что внедорожник получит активный круиз-контроль, беспроводную зарядку, штатный видеорегистратор, электронный стояночный тормоз и функцию Auto Hold, позволяющую удерживать автомобиль на месте без нажатия на педаль тормоза.

В рамках глубокого рестайлинга УАЗ "Патриот" будет построен на абсолютно новой раме с независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. Система полного привода с жёстко подключаемым передком с понижающим рядом передач и электронной блокировкой заднего дифференциала сохранится.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

Моторная гамма модернизированного "Патриота" пополнится двумя модификациями бензиновых турбодвигателей объемом 2,3 литра мощностью 150 и 170 л.с., 2,5-литровым "атмосферником" на 145 сил и 2,2-литровым турбодизелем от Ford Transit. Коробки планируется две - 6-ступенчатая "механика" китайской компании BAIC и 6-ступенчатый "автомат" от французской фирмы Punch Powerglide.

Цены на новейший "Патриот" будут лежать в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона рублей. Выпуск рестайлинговой модели запланирован на вторую половину 2021 года, но возможно, что внедорожник появится не раньше 2022 года.

Напомним, на новой платформе "Патриота" будут разработаны модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик. Внедорожник позаимствует некоторые технологии у премиальных автомобилей российской марки Aurus. В частности, речь идет об электронных системах помощи водителю.