Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса

На пленарном заседании 13 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса (сосательного табака) и насвая. О таких планах сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В этот день, по его словам, предполагается рассмотреть поправки, которые усиливают административную ответственность за такие нарушения.

Ранее проект поддержал комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Для граждан штрафы, согласно инициативе, составят от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей.

Очевидно, что действующие санкции не выполняют превентивную функцию, отметили в комитете. Например, штрафы для граждан сейчас составляют от 2 до 4 тысяч рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему лицу - от 3 до 5 тысяч рублей.

Глава комитета Павел Крашенинников ранее заявил, что в результате снюс и насвай должны будут подорожать на нелегальных рынках. Это снизит их доступность и позволит более эффективно бороться с распространением этой "дряни" среди детей и подростков, заявил парламентарий.