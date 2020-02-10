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10.02.2020 15:11
Рубрика: Легковые авто

Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Специалисты Хельсинкского университета провели масштабное исследование, посвященное психологии поведения водителей. Его главным выводом стало утверждение о том, что владельцы премиальных немецких автомобилей ведут себя наиболее безответственно, агрессивно и неэтично. Автор исследования, профессор социальной психологии Ян-Эрик Леннквист, опросил 1892 финских автовладельцев, создав психологический портрет каждого.

Фото: Mercedes-Benz
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Вот что он пишет о владельцах автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz: "Я пришел к выводу, что проезжать на красный свет, не уступать дорогу пешеходам, и в целом ездить безрассудно и слишком быстро будут по большей части те, кто владеет быстрыми немецкими автомобилями".

Описывая социальный тип таких водителей, Ян-Эрик Леннквист отмечает, что, как правило, речь идет об эгоцентричных мужчинах, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми. Такие - отмечает психолог - гораздо чаще владеют автомобилем высокого статуса, такими как Audi, BMW или Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба BMW.

В то же время Ян-Эрик Леннквист подчеркивает, что дорогие немецкие автомобили покупают в том числе люди организованные, амбициозные, респектабельные и эффективные. Их цель - создать образ самодостаточности и надежности. Однако, увы, таких меньшинство.

Фото: Пресс-служба Audi.
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В завершение исследователь задается вопросом, не повлияли ли на негативные ездовые привычки владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz коррупционные силы богатства. Ответ дается отрицательный.

"Часто наблюдаемые связи между управлением статусным автомобилем и неэтичным поведением на дороге могут быть обусловлены не следствием высокого социального класса автовладельца, а основополагающими чертами его личности, которые позволяют определенным людям приобретать автомобили с высоким статусом", - резюмирует Ян-Эрик Ленн.

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#BMW #Mercedes-Benz #Audi