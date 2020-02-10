Кабмин рассмотрит меры по усилению соцподдержки граждан 13 февраля

Поправки в бюджет для увеличения расходов на социальную поддержку граждан и семей с детьми правительство рассмотрит на ближайшем заседании в четверг.

"Первоочередные меры - это финансирование социальных пособий и выплат материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в Послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями руководства партии "Единая Россия". Со стороны "ЕР" в беседе участвовали секретарь Генерального совета Андрей Турчак и глава фракции "единороссов" в Госдуме Сергей Неверов.

По словам главы кабинета министров, сейчас важно сконцентрироваться на подготовке поправок в законопроекты, которые находятся на стадии второго чтения. Это сэкономит время на реализацию положений Послания президента. В частности, речь идет о блоке законов, касающихся выплаты материнского капитала. "Они позволят людям получать маткапитал проще и быстрее: большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, а сроки согласований и проверок существенно сократятся", - рассказал премьер.

- Новый порядок оформления и получения маткапитала необходимо вводить как можно быстрее, чтобы его могли получить семьи, в которых детишки родились уже в этом году, - подчеркнул Мишустин.

Необходимые законодательные изменения правительством уже подготовлены. Теперь оно ожидает, что в работу включатся депутаты от "Единой России". На подходе другие поправки в законы, необходимые для решения поставленных главой государства задач: по стимулированию инвестиций, внедрению новых цифровых технологий, защите персональных данных граждан. "Просил бы вас оказать содействие правительству, чтобы необходимые поправки были приняты Госдумой как можно быстрее. Уверен, что наша совместная работа даст ощутимые для людей результаты в ближайшем будущем", - обратился премьер-министр к представителям партии.

Андрей Турчак пообещал, что "ЕР" приложит все усилия, чтобы принять поправки в маткапитал как можно быстрее. Партия активно взаимодействует с социальным блоком правительства. "Сделаем все, чтобы он как можно быстрее был принят Госдумой, выплаты производились своевременно, и при этом была исключена бюрократия", - заявил секретарь генсовета.

Глава "единороссов" в Думе уточнил, что поправки к внесению готовы. "Как только в соответствие с регламентом их рассмотрит комитет, данные поправки будут вынесены на обсуждение Госдумы. Не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией "Единой России", но и всеми другими", - выразил уверенность Сергей Неверов.