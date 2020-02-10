Калви продлили домашний арест до середины мая

Перед этим Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест еще одному фигуранту дела - бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Ходатайствуя о продлении ареста, следователь сообщил суду, что обвиняемые знакомятся с материалами дела и на этом этапе расследования могут скрыться. Как сообщил представитель следствия, обвиняемый Калви ознакомился с 17 томами дела из 75-ти, а Дельпаль с 12-ю томами. "Следствие считает, что установленный срок до 13 мая необходим для завершения этой процедуры", - заявил следователь.

В итоге суд согласился со следователем и отказал в просьбе защиты и самих Калви и Дельпаля изменить им меру пресечения на залог в 25 млн рублей каждому, либо на запрет определенных действий. Кроме того, судья отказал в просьбе Калви совершать ежедневные прогулки.

Как считает следствие, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку было передано 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоили.

Сам Калви заявил в суде о своей невиновности. По его мнению, уголовное дело против него связано с бизнес-конфликтом. Американский инвестор заявил суду, что сделка по продаже акций была прозрачной, и предложил продать спорный пакет на рынке, чтобы подтвердить его реальную стоимость.

Всего по делу в качестве обвиняемых проходят семь человек. Под домашним арестом по делу содержатся Калви, Филипп Дельпаль, Кордичев и бывший директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО. Никто из них своей вины не признает.