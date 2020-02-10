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Компьютеры на Windows 7 перестали выключаться. Что делать?

Текст:   Антон Благовещенский
10.02.2020,  
12:35
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кажется, Microsoft придется выпускать еще один патч для Windows 7, которая уже не поддерживается официально. По словам пользователей платформы, новая ошибка в системе в буквальном смысле не разрешает выключить компьютер.

При выполнении стандартных процедур выключения через меню "Пуск" Windows 7 выдает сообщение с текстом вроде: "У вас нет прав для выключения компьютера".

Странное поведение операционки возникает не на всех компьютерах, но назвать случаи единичными тоже нельзя. Так, на форуме Reddit ветка обсуждений проблемы набрала две сотни комментариев.

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Там же был опубликован и способ решения проблемы - довольно замысловатый. Приведем его по пунктам.

1. Открыть командную строку (Windows+R) и ввести команду Gpedit.msc.

2. Перейти в раздел " Настройки компьютера - Настройки Windows - Настройки безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности".

3. Дважды кликнуть на пункт "Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором" и выставить параметр "Активно" (Enabled).

4. Снова запустить командную строку и ввести команду gpupdate /force.

Для перезапуска системы нужно в командной строке запустить команду shutdown -r.

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