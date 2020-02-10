Матвиенко: Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Сараево

Россия - один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины, а российский бизнес заинтересован в расширении взаимодействия с этой балканской страной. Об этом в понедельник заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с Председательствующим Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Драганом Човичем.

Матвиенко выразила уверенность, что визит Драгана Човича в Россию придаст новый импульс развитию и расширению не только межпарламентского взаимодействия, но и всего комплекса двусторонних отношений между нашими государствами. "Россия заинтересована в расширении многопланового сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, с обоими энтитетами, с тремя государствообразующими народами - бошняками, хорватами и сербами", - отметила она.

По словам политика, между Москвой и Сараево идет регулярный доверительный политический диалог, развивается торгово-экономическое сотрудничество: "Россия - один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины, наш бизнес заинтересован в расширении взаимодействия с этой страной. На середину прошлого года сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов".

Председатель СФ подчеркнула важность прямых контактов между регионами Российской Федерации и Боснией и Герцеговины. Совет Федерации и Палата народов Парламентской ассамблеи БиГ могут оказать поддержку расширению географии такого взаимодействия, считает глава СФ. "Мы также заинтересованы в расширении юридической, договорно-правовой базы межгосударственных отношений". С этой целью Валентина Матвиенко обратилась к Драгану Човичу с просьбой оказать содействие в ускорении согласования проектов межправительственных соглашений, которые находятся на рассмотрении Боснии и Герцеговины.

Спикер СФ выразила благодарность руководству БиГ за то, что страна не присоединилась к незаконным западным санкциям в отношении России: "Тем самым ваша страна получает преимущество в развитии и расширении торгово-экономических связей между Москвой и Сараево".

Председатель СФ также поблагодарила собеседника за приглашение к участию в мае этого года в заседании Ассоциации европейских сенатов, которое пройдет в БиГ. "Мы обязательно в этом примем участие", - сообщила Валентина Матвиенко.

Со своей стороны Драган Чович отметил, что сотрудничество парламентов двух стран может послужить для всех примером. "Для расширения и укрепления двусторонних отношений существует значительный потенциал", - подчеркнул он, выразив при этом надежду на расширение взаимных связей в областях экономики, а также образования, науки и культуры. В частности, он затронул тему изучения русского языка в вузах Боснии и Герцеговины.

Накануне визита в Россию Драган Чович дал эксклюзивное интервью "Российской газете", заявив в ходе него, что роль Российской Федерации незаменимая и основополагающая: она уравновешивает, создает баланс сил в мире, без нее не обойтись при решении любой международной проблемы. При этом Босния и Герцеговина, для которой привилегия иметь в качестве партнера РФ, стремится расширять всестороннее взаимодействие с Москвой, в том числе, за счет укрепления межпарламентского сотрудничества.