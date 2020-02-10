Михаил Мишустин потребовал от кабмина не давать необоснованных обещаний

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал подчиненных к строгой бюджетной дисциплине и не раздавать необоснованных обещаний. На совещании со своими заместителями председатель правительства напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован. Глава кабмина напомнил министрам о персональной ответственности за использование средств казны.

Сейчас правительство активно проводит ревизию множества механизмов и предыдущих решений, чтобы ничто не мешало сконцентрироваться на задачах наращивания экономического роста. Основным инструментом в этом деле остается федеральный бюджет. Главный финансовый документ на следующие три года принят, напомнил Мишустин, тщательно выверен и сбалансирован. "Это основа стабильности нашей экономики. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов", - подчеркнул он.

Премьер-министр не доволен тем, как этими значительными средствами - в 2020 году расходы казны утверждены в размере 19,503 триллиона рублей - распоряжаются исполнители государственных планов. Он назвал недопустимой ситуацию, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства. Так, за счет неиспользованных остатков 2019 года правительство увеличило объем своего резервного фонда более чем на 169 миллиардов рублей. По мнению главы кабмина, этому есть две причины - неэффективное планирование и низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. "Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования", - заметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина поручил вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко вместе с министерством финансов и Казначейством проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года. "С соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности, - подчеркнул Мишустин. - Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию".

Что касается средств резервного фонда правительства, то они предназначены для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях. "Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - заявил Мишустин. "Еще раз подчеркну: нужна строгая бюджетная дисциплина", - заметил он.

Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования

На совещании Мишустин сообщил о подписании плана мероприятий по переходу на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. До конца 2021 года правительство переведет на электронный режим оформление разрешительных документов по 47 наиболее востребованным гражданами и бизнесом госуслугам (регистрация автомобилей, учет дронов, выдача лицензий для ЧОПов и другие).

Тем временем

Более 71 миллиарда рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Для получения выплат по случаю 75-летия Победы ветеранам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Деньги придут автоматически в апреле-мае. Указом президента по случаю приближающегося юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и труженики тыла, ряд других категорий населения в апреле-мае получат единовременную выплату. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в нашей стране и прибалтийских государствах. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты. "В общей сложности мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 миллиарда рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае, - заявил Михаил Мишустин. - Наша задача - подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя". Вице-премьер Татьяна Голикова особо подчеркнула, что ветеранам и гражданам, кому положены выплаты, никаких дополнительных заявлений писать не нужно. "Все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года. Для того чтобы это прошло именно в эти сроки, нами дано поручение, чтобы к 18 февраля министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", - подчеркнула она. Выплаты получат в общей сложности около 1,15 миллиона человек. Как напомнила Голикова, 75 тысяч рублей предназначены для участников и инвалидов войны, ветеранов войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. "Это 537,1 тысячи человек", - сказала вице-премьер. В свою очередь, 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. В этих категориях насчитали 601,4 тысячи человек.