Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ ведомства о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранцами, отменен.

Напомним, резонансный документ, предназначенный для внутреннего пользования, в августе прошлого года попал в сеть и вызвал массу негативных откликов от ученых. Почему? В документе, в частности, было прописано, что о встрече с иностранным коллегой в стенах НИИ нужно обязательно уведомлять руководство института и не позднее чем за 5 дней сообщить об этом в министерство, приложив список всех участников.

Еще в приказе говорилось, что пользоваться телефонами, фотоаппаратами, диктофонами, биноклями, радиостанциями, видеокамерами и другими техническими средствами иностранцу в российском научном институте или вузе можно исключительно в случаях, предусмотренных международными договорами.

Ученые заявили, что все это ограничивает свободный обмен идеями, без которого невозможно развитие отечественной науки. Российская академия наук призвала отменить документ.

- Приказ отменен, - сообщил на пресс-конференции Валерий Фальков. - Безусловно, мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. Россия и российские ученые участвуют во всех крупнейших научных проектах.

Однако, по словам Фалькова, специальный порядок общения с иностранцами действует в тех отраслях и проектах, которые обеспечивают национальную безопасность. "Это мировая практика", - напомнил министр.