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10.02.2020 10:27
Рубрика: Дороги

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Текст: Марина Трубилина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.

Фото: Вадим Жернов / ТАСС
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Ранее сотрудники госкомпании "Автодор" провели исследование по оценке влияния шипованной резины на дороги и посчитали целесообразным сократить период ее использования в центральной России. В Минтрансе отметили, что планируют провести обсуждение этого вопроса с представителями профессионального сообщества, чтобы выработать предложения о необходимости нормативного регулирования в этой сфере.

При этом в министерстве сообщили, что увеличение периода запрета шипованных шин невозможно из-за значительной доли транзитного транспорта, пересекающего несколько регионов. "Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев транспортных средств", - сообщили в Минтрансе.