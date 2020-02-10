Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники госкомпании "Автодор" провели исследование по оценке влияния шипованной резины на дороги и посчитали целесообразным сократить период ее использования в центральной России. В Минтрансе отметили, что планируют провести обсуждение этого вопроса с представителями профессионального сообщества, чтобы выработать предложения о необходимости нормативного регулирования в этой сфере.

При этом в министерстве сообщили, что увеличение периода запрета шипованных шин невозможно из-за значительной доли транзитного транспорта, пересекающего несколько регионов. "Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев транспортных средств", - сообщили в Минтрансе.