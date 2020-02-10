Нарколог: Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя

Новости

Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни 15:24
В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева 15:16
За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек 15:15
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома 15:13
Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов 15:12
Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят 15:11
Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен 15:10
Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги 15:04
Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса 15:02
Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 14:28
Рубрика: Общество

Нарколог: Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя

Текст: Ольга Игнатова

Алкоголь - не средство профилактики коронавируса. Об этом в эфире программы "Поздняков" на канале НТВ рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Фото: Скриншот/ youtube.com
Против пранкеров, пугавших пассажиров метро коронавирусом, возбуждено дело

По его словам, категорически нельзя употреблять спиртные напитки во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного коронавирусом. Потому что алкоголь существенно увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, которые и так уже заняты борьбой с инфекцией.

Меры профилактики коронавируса, по данным Роспотребнадзора, мало чем отличаются от тех мероприятий, которые рекомендуются при других вирусных инфекциях. Необходимо носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, часто мыть и дезинфицировать руки, промывать нос изотоническим раствором соли. Среди способов профилактики - отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий.

На сегодняшний момент от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае скончались 909 человек, в их числе два иностранца. Число подтвержденных случаев заражения превысило 40 тысяч человек.

В результате проводимого мониторинга на территории России выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Новых случаев заболеваний, по информации Роспотребнадзора, не зарегистрировано.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса 2019-nCoV

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста