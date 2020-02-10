Нарколог: Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя

Алкоголь - не средство профилактики коронавируса. Об этом в эфире программы "Поздняков" на канале НТВ рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, категорически нельзя употреблять спиртные напитки во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного коронавирусом. Потому что алкоголь существенно увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, которые и так уже заняты борьбой с инфекцией.

Меры профилактики коронавируса, по данным Роспотребнадзора, мало чем отличаются от тех мероприятий, которые рекомендуются при других вирусных инфекциях. Необходимо носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, часто мыть и дезинфицировать руки, промывать нос изотоническим раствором соли. Среди способов профилактики - отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий.

На сегодняшний момент от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае скончались 909 человек, в их числе два иностранца. Число подтвержденных случаев заражения превысило 40 тысяч человек.

В результате проводимого мониторинга на территории России выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Новых случаев заболеваний, по информации Роспотребнадзора, не зарегистрировано.