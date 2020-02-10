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10.02.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аэрокосмическое ведомство США бросило клич американским компаниям с призывом разработать транспортное средство для перемещения людей и грузов по поверхности Луны. Особую заинтересованность НАСА выразило в технологиях электромобилей, автономного транспорта и вездеходов.

Официальный запрос информации НАСА опубликовало на своем сайте. По его условиям лунный автомобиль должен быть управляемым человеком и быть открытого типа, без компрессионной камеры, то есть передвигаться на нем люди будут в скафандрах.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Наличие транспорта на поверхности - важнейшее условие раскрытия научного и опытного потенциала международной лунной программы "Артемида", одна из главных задач которой - отработка сценария высадки человека на Марсе в четвертом десятилетии. Программа "Артемида" идейно наследует программе "Аполлон" (отсюда название, Артемида - сестра Аполлона в античной мифологии). Территория разведки миссий Аполлона планомерно расширялась, и новая миссия не может иметь меньший охват территории, чем последний "Аполлон -17" с его максимальным удалением от станции 24 км.

Заявки на запрос НАСА принимает в течение месяца - до 6 марта. 12 февраля НАСА устраивает интернет-конференцию для разъяснения стратегии программы и ответов на вопросы потенциальных участников.

Программа освоения Луны "Артемида" была инициирована администрацией президента США Дональда Трампа. Возобновление программы пилотируемых полетов на Луну было одним из пунктов его предвыборной кампании. Кроме Национального аэрокосмического ведомства Соединенных штатов в нем задействовано Европейское аэрокосмического агентство, а также правительственные организации Австралии и Японии.

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