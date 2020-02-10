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10.02.2020 14:52
Рубрика: Легковые авто

Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Reuters/Yomiuri Фото: Reuters/Yomiuri
Фото: Reuters/Yomiuri

Японская компания Nissan временно приостановила выпуск машин на производственных мощностях в префектуре Фукуока на юго-западе страны. Причиной стало распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Фото: Александр Ленин/РГ
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На завод перестали поступать детали, которые изготавливают на территории КНР, передает агентство Киодо. Руководство компании распорядилось с 14 февраля временно приостановить работу конвейеров.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. После этого инфекция постепенно расползалась по разным частям КНР. На данный момент число зараженных в Поднебесной превысило 40 тысяч человек. При этом от инфекции там скончались 910 пациентов.

#Nissan