Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса

Японская компания Nissan временно приостановила выпуск машин на производственных мощностях в префектуре Фукуока на юго-западе страны. Причиной стало распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае.

На завод перестали поступать детали, которые изготавливают на территории КНР, передает агентство Киодо. Руководство компании распорядилось с 14 февраля временно приостановить работу конвейеров.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. После этого инфекция постепенно расползалась по разным частям КНР. На данный момент число зараженных в Поднебесной превысило 40 тысяч человек. При этом от инфекции там скончались 910 пациентов.