Опрос: Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным

Большинство россиян (84%) знает о возможных изменениях в Конституцию РФ, которые предложил внести президент Владимир Путин, и поддерживает их, следует из опроса "Левада-центра".

По данным исследования, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), 59% респондентов слышали о предложениях по изменению Основного закона, еще 25% хорошо осведомлены об этой инициативе.

71% россиян допускает в целом внесение изменений в Конституцию, 16% высказались против, еще 13% затруднились с ответом.

При этом 64% опрошенных заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании, если оно состоится в следующее воскресенье. И 72% проголосовали бы за поправки президента, следует из исследования.

Если говорить об отдельных предложениях по изменению Конституции, то наибольшей поддержкой, по данным опроса, пользуются пункты об обязательной индексации пенсий (92%), закреплении МРОТ (83%), запрете для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство (79%), праве президента освобождать судей Конституционного и Верховного судов (76%), отмечается в материалах на сайте ФоРГО.

Кроме того, опрошенные приветствуют инициативы о частичном перераспределении полномочий президента в пользу Госдумы и Совета Федерации (68%), закрепление приоритета российского права над международным (64%), ограничение на замещение должности президента двумя сроками (64%).

Закрепление в Конституции создания Госсовета положительно воспринимают 58% респондентов, 28% придерживаются противоположного мнения, еще 14% затруднились с ответом.

Наиболее важными инициативами для внесения в Конституцию россияне назвали гарантии регулярной индексации пенсий (67%), запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство (51%), гарантии минимального размера оплаты труда (50%). Кроме того, отвечая на открытый вопрос, 26% респондентов высказались в поддержку запрета занимать должность президента более двух сроков, по 22% - за предложения о действии международных договоров и за закрепление полномочий главы государства увольнять судей Верховного и Конституционного суда.

Опрос проводился с 29 по 31 января по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население страны. Погрешность составляет 2,2%.