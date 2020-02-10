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10.02.2020 19:35
Рубрика: Общество

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Отменен приказ о контактах российских ученых с иностранцами
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ ведомства о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения ученых с иностранцами, отменен.
Валерий Фальков: Будет не меньше девяти научных центров по приоритетам стратегии научно-технологического развития. Фото: Александр Корольков/РГ Валерий Фальков: Будет не меньше девяти научных центров по приоритетам стратегии научно-технологического развития. Фото: Александр Корольков/РГ
Валерий Фальков: Будет не меньше девяти научных центров по приоритетам стратегии научно-технологического развития. Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Готовы ли российские вузы к переменам

Резонансный документ в августе прошлого года вызвал массу негативных откликов от ученых. В частности, в нем было прописано: о встрече с иностранным коллегой в стенах НИИ нужно обязательно уведомлять руководство института и министерство, приложив список всех участников. Ограничивалось использование телефонов, фотоаппаратов, диктофонов и т.д. Ученые заявили, что это не способствует свободному обмену идеями, без которого невозможно развитие отечественной науки.

- Мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. Россия и российские ученые участвуют во всех крупнейших научных проектах, - сказал Валерий Фальков.

Вместе с тем специальный порядок общения с иностранцами действует в тех отраслях и проектах, которые обеспечивают национальную безопасность. "Это мировая практика", - напомнил министр.

Планируется упростить порядок приезда студентов из-за рубежа

Также Валерий Фальков подчеркнул, что нет планов по ограничению потока иностранных студентов в Россию, в том числе из Китая. Дело в том, что в рамках соглашений между властями России и Китая решено объявить 2020-2021 годы годами научно-технического и инновационного развития двух стран.

- Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на наши планы. Я пока оснований для беспокойства не вижу, - отметил министр.

Фото: iStock
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В министерстве планируют упростить порядок приезда в Россию студентов из-за рубежа: спрос на российское образование в мире растет. Приходит масса запросов и на увеличение квот для иностранцев, и на открытие наших филиалов за рубежом.

- Наши университеты становятся более конкурентоспособными, - отметил министр Фальков. - Крупных интересных проектов в России становится все больше: создаются математические центры, центры геномных технологий. Не меньше девяти центров по приоритетам научно-технологического развития.

Между тем, планов по закрытию вузов в Минобрнауки нет. Никаких "крестовых походов" не будет". Вузам, которые успешно развиваются, бояться нечего.

Общество Образование Общество Наука Правительство Минобрнауки

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