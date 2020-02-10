Форвард питерского СКА Иван Морозов - один из тех, кто в этом сезоне сыграл и за "молодежку", и за первую сборную. Фото: РИА Новости

Именно количество совсем молодых дебютантов сборной и еще большее число новичков в целом в команде главного тренера Алексея Кудашова - главный итог прошедшего этапа, а вовсе не три поражения в турнире, идеально подходящем для различных экспериментов.

Да, россияне остались без побед, но новички, в том числе финалисты молодежного ЧМ-2020, защитники Данила Галенюк, Александр Романов, нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Григорий Денисенко и прежде мало известные широкому кругу болельщиков таланты получили возможность раскрыться, попробовать свои силы на топ-уровне. К примеру, 23-летний дебютант из нижнекамского "Нефтехимика" Павел Порядин за уик-энд отметился двумя заброшенными. Но если бы Кудашов не дал ему шанс, никто из простых любителей спорта об этом хоккеисте, по большому счету, и не узнал бы.

Евротур, где над участниками не довлеют задачи достижения сиюминутного результата, является отличной площадкой для экспериментов и обкатки молодежи. А она в ней нуждается! И неспроста оперативным решением руководства Федерации хоккея России (ФХР) в штаб сборной был привлечен наставник нашей "молодежки" Валерий Брагин, который с недавних пор работает и в клубной системе питерского СКА, где подготовке юных талантов уделяется особое внимание.

Недавняя победа наших хоккеистов на юношеской Олимпиаде в швейцарской Лозанне стала ярчайшим впечатлением для любителей хоккея, которые ранее, в первые постновогодние дни радовались успехам "молодежки" на ЧМ в Чехии. Наша молодежь результатами и игрой доказала: все досужие разговоры о том, что российский хоккей находится в кризисе и у него нет будущего, - полная ерунда!

Заметим, что еще несколько лет назад ФХР совместно с министерством спорта презентовали стратегию воспитания молодых хоккеистов. На данный момент комплексная программа внедрена в более чем шести сотнях детско-юношеских школах по всей стране. Она включает в себя целый комплекс задач - от единой методической базы подготовки юных игроков до создания современной хоккейной инфраструктуры. Плюс в рамках системного сотрудничества ФХР и образовательного центра "Сириус" на базе олимпийских объектов в Сочи реализуется программа "Красная машина", которая и помогла приобрести необходимые навыки восходящим звездам отечественного спорта. К примеру Василий Подколзин из питерского СКА в течение трех лет был на образовательных сменах в "Сириусе" трижды, его партнер по клубу Иван Морозов приезжал в Сочи два года назад.

Один из авторов и главных энтузиастов "Красной машины" - первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что разработанная стратегия позволит в кратчайшие сроки воспитать новое поколение российских хоккеистов, ни в чем не уступающих сегодняшним звездам мирового уровня. Этим ребятам нужно давать шансы раскрыться, выводить их на "большой лед", на значимые турниры, что и делает главный тренер сборной Алексей Кудашов с одобрения руководства федерации. "Мы хотели хоккеистов посмотреть на этом уровне, и чтобы они его почувствовали. Тут совсем другая планета. Другие скорости, уровень, ответственность. Любая ошибка наказывается. Они теперь знают, к чему стремиться",- сказал о молодых дебютантах шведского этапа Кудашов.

В сборной сейчас сыграли сразу шесть серебряных призеров молодежного ЧМ-2020

Отрадно, что тренерский штаб сборной упорен в своих стремлениях вывести на лед новое поколение звезд и обеспечить наш хоккей притоком талантов, готовых в ближайшее время ворваться в элиту. Такой подход обязательно даст свои результаты и болельщики порадуются новым победам уже совсем скоро.

Отбор на Олимпиаду-2022

Определился состав групп решающего раунда олимпийского отбора, который пройдет в Словакии, Латвии и Норвегии с 27 по 30 августа этого года. Путевки на зимние Олимпийские игры 2022 года в китайский Пекин получат победители трех квартетов. Группа "D": Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша. Группа "Е": Латвия, Франция, Италия, Венгрия. Группа "F": Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения. Главной неожиданностью прошедшего также в трех квартетах раунда пре-квалификации стало домашнее поражение Казахстана от Польши - 2:3. Ранее без отбора в хоккейный турнир Игр-2022 были допущены Китай как страна-организатор и восемь лучших команд по мировому рейтингу - Россия, Канада, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария.

Подготовил Илья Трисвятский