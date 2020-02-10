Подготовлен проект о выплатах за классное руководство

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил уже с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям: не менее 5 тысяч рублей ежемесячно за счет федерального бюджета. Он подчеркнул, что все действующие региональные доплаты за классное руководство при этом должны быть сохранены.

Новый проект постановления правительства вносит изменения госпрограмму "Развитие образования": прописываются не только конкретные суммы, которые должны быть направлены из федерального бюджета, но и формулы, по которым рассчитываются межбюджетные трансферты в регионы.

По данным Министерства просвещения, всего в российских школах сегодня более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 млн школьников.