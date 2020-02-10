Попавшая в автокатастрофу МакSим может никогда не вернуться на сцену

Если состояние здоровья российской певицы МакSим, серьезно пострадавшей в прошлом году в ДТП, не улучшится, она может покинуть сцену навсегда, а не временно, как ранее заявляла ее концертный директор Маргарита Соколова.

В комментарии НТВ Соколова отметила, что если артистка "будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать", то "когда-нибудь вновь выйдет на сцену". Но если "всё это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет".

Уточнено, что у 36-летней МакSим "головные боли, бессонница, болят ноги, голова". По словам неврологов, у певицы посттравматический синдром. В результате специалисты порекомендовали артистке "отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях" - чтобы восстановить сон и сосуды.

Ранее сообщалось, что сцену покидает - ради писательства - "ночной снайпер" Диана Арбенина. Аргументируя это, в частности, тем, что не стоит пресыщать собой публику.