Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства России в Таиланде, погибшей девочке было 6 лет, мальчику - 12 лет.

"По паспортным данным, они из Челябинской области", - сообщили информагентству российские дипломаты.

Как сообщалось ранее, во время столкновения в понедельник двух быстроходных судов на популярном у россиян курорте пострадали не менее 20 российских граждан. Причина чрезвычайного происшествия на данный момент не известна. Отмечается, что один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением. В настоящее время пострадавшим оказывают первую помощь в больнице Пхукета.