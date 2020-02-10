Пушков ответил на недовольство Киева из-за новой процедуры санкций в СЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недовольство Украины из-за нового механизма введения санкций в Совете Европы. По словам сенатора, Украина переживает "сплошное расстройство" в ПАСЕ после того, как Ассамблея сняла санкции с Москвы, а новая попытка Киева лишить российскую делегацию полномочий провалилась.
"Для Украины в Совете Европы все идет не так", - отметил Пушков в Twitter. МИД Украины ранее охарактеризовал как "мировоззренческий кризис" ситуацию, сложившуюся в Совете Европы.
Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава организации подразумевает, что все страны должны быть представлены в равных правах в КМСЕ и ПАСЕ до тех пор, пока они не прекратят или не приостановят участие в организации. Это исключает возможность вновь лишить российскую делегацию полномочий.
Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет организации. В Совете Европы признали, что это привело к финансовым трудностям.
В конце июня по представлению бельгийской делегации ПАСЕ восстановила права россиян в полном объеме. Киев всячески пытался этому помешать. Украинские представители внесли сотни поправок в резолюцию, просили также перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но делегаты ПАСЕ инициативу не поддержали.
Для Украины в Совете Европы все идёт не так. Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа «»Балтик+» впала в ступор. Санкционный механизм изменён не в пользу Украины. Сплошное расстройство. https://t.co/M7kh8wCw2l— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 9, 2020