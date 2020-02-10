Samsung интригует смартфоном на чистом Android перед презентацией

11 февраля в Сан-Франциско (США) пройдет большая пресс-конференция Samsung Unpacked, на которой ожидается презентация новой флагманской линейки Galaxy S20 и "раскладушки" Z Flip.

Но этим в корейской компании, судя по всему, решили не ограничиваться. Почти одновременно в официальных Twitter-аккаунтах Samsung и Android появился загадочный тизер с "бесконечной" анимацией.

В коротком зацикленном ролике слова Galaxy и Android сменяют друг друга. Наиболее вероятно, что помимо топовых моделей производитель из Южной Кореи может анонсировать устройство среднего класса для программы Android One - с "чистой" оболочкой от Google без дополнительных надстроек.

Девайсы верхнего ценового сегмента, скорее всего, продолжат работать на One UI, так как технологический гигант уже немало сил приложил к развитию своей фирменной прошивки.