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10.02.2020 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жизнь за жилье

Поймана банда "черных" риелторов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Сотрудники СК и оперативники уголовного розыска только что задержали граждан, которых в народе называют "черными" риелторами. На их совести жизнь хозяев квартир. Но криминальная цепочка только начинает раскручиваться.

Началось это дело осенью прошлого года, когда в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины. Эксперты сказали - смерть насильственная. Личность погибшей выяснили. Женщине было 50 лет и она была собственницей двух квартир в Ярославле. Проверка показала - перед смертью хозяйки ее квартиры стали собственностью посторонних людей.

Фото: iStock
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Работали по делу следователь отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты областного управления СК, сотрудники управления угрозыска УМВД по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России. Они выяснили, гибель женщины на совести преступной группы, состоящей из жителей Ярославской области, - двух женщин 1985 и 1968 годов рождения и мужчины 1979 года рождения.

Личности двоих установили быстро. Это - 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Оба уже задержаны. Они признались в мошенничестве с жильем и убийстве их хозяйки.

Самая старшая из банды 51-летняя дама сбежала и была объявлена в розыск. На днях ее поймали. Сейчас троица под стражей, им предъявлены обвинения. Есть предположение, что это не единственное преступление троицы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Ярославская область

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