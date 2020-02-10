Сотрудники СК и оперативники уголовного розыска только что задержали граждан, которых в народе называют "черными" риелторами. На их совести жизнь хозяев квартир. Но криминальная цепочка только начинает раскручиваться.

Началось это дело осенью прошлого года, когда в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины. Эксперты сказали - смерть насильственная. Личность погибшей выяснили. Женщине было 50 лет и она была собственницей двух квартир в Ярославле. Проверка показала - перед смертью хозяйки ее квартиры стали собственностью посторонних людей.

Работали по делу следователь отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты областного управления СК, сотрудники управления угрозыска УМВД по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России. Они выяснили, гибель женщины на совести преступной группы, состоящей из жителей Ярославской области, - двух женщин 1985 и 1968 годов рождения и мужчины 1979 года рождения.

Личности двоих установили быстро. Это - 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Оба уже задержаны. Они признались в мошенничестве с жильем и убийстве их хозяйки.

Самая старшая из банды 51-летняя дама сбежала и была объявлена в розыск. На днях ее поймали. Сейчас троица под стражей, им предъявлены обвинения. Есть предположение, что это не единственное преступление троицы.