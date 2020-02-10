Собянин рассказал о строительстве метро в районе Нагатинский Затон

Станцию московского метро "Кленовый бульвар", как и весь восточный участок Большой кольцевой линии, планируют достроить к концу 2022 года. Такие сроки строители назвали мэру столицы Сергею Собянину.

Восточный отрезок большого кольца подземки, от "Каширской" до "Нижегородской", строится с 2017 года. Здесь возводятся четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между последними двумя тоннель недавно начали прокладывать с помощью огромного десятиметрового щита, который до этого работал на Некрасовской ветке между станциями "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще один большой щит, но уже в сторону "Каширской" возьмет старт в апреле от "Кленового бульвара", рассказал генеральный директор компании-подрядчика Марс Газизуллин. Будущая станция, по его словам, готова на 12%. Сейчас строители перекладывают коммуникации и собирают тоннелепроходческий комплекс.

"Станция "Кленовый бульвар" будет по максимуму востребована москвичами. Во-первых, многие жители Нагатинского Затона получат метро в шаговой доступности. Во-вторых, здесь появится пересадочный узел на перспективную Бирюлевскую линию, - пояснил Собянин. - В-третьих, рядом находится парк "Коломенское". Многим будет удобно добираться до него через "Кленовый бульвар".

С запуском восточного участка БКЛ, по расчетам мэрии, станут доступнее районы Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, в которых суммарно проживают более 450 тысяч человек. Должны разгрузиться и центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Полностью Большая кольцевая, как ожидается, замкнется к 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 километров. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав вторую кольцевую линию пекинского метро, длина которой составляет 57 километров. Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра (МЦД), 11 пересадок на линии железной дороги.