Собянин рассказал о строительстве метро в районе Нагатинский Затон

Новости

Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни 15:24
В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева 15:16
За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек 15:15
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома 15:13
Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов 15:12
Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят 15:11
Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен 15:10
Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги 15:04
Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса 15:02
Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 14:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о строительстве метро в районе Нагатинский Затон

Текст: Сергей Жуков
Станцию московского метро "Кленовый бульвар", как и весь восточный участок Большой кольцевой линии, планируют достроить к концу 2022 года. Такие сроки строители назвали мэру столицы Сергею Собянину.

Восточный отрезок большого кольца подземки, от "Каширской" до "Нижегородской", строится с 2017 года. Здесь возводятся четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между последними двумя тоннель недавно начали прокладывать с помощью огромного десятиметрового щита, который до этого работал на Некрасовской ветке между станциями "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще один большой щит, но уже в сторону "Каширской" возьмет старт в апреле от "Кленового бульвара", рассказал генеральный директор компании-подрядчика Марс Газизуллин. Будущая станция, по его словам, готова на 12%. Сейчас строители перекладывают коммуникации и собирают тоннелепроходческий комплекс.

В Москве благоустроят территории у девяти строящихся станций метро БКЛ

"Станция "Кленовый бульвар" будет по максимуму востребована москвичами. Во-первых, многие жители Нагатинского Затона получат метро в шаговой доступности. Во-вторых, здесь появится пересадочный узел на перспективную Бирюлевскую линию, - пояснил Собянин. - В-третьих, рядом находится парк "Коломенское". Многим будет удобно добираться до него через "Кленовый бульвар".

С запуском восточного участка БКЛ, по расчетам мэрии, станут доступнее районы Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, в которых суммарно проживают более 450 тысяч человек. Должны разгрузиться и центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Полностью Большая кольцевая, как ожидается, замкнется к 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 километров. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав вторую кольцевую линию пекинского метро, длина которой составляет 57 километров. Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра (МЦД), 11 пересадок на линии железной дороги.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Компании Транспорт Московский метрополитен Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью