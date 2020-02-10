В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела "Сети"

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.

На скамье подсудимых находились семь человек, все они признаны виновными в участии в террористическом сообществе и приговорены к реальным строкам наказания от шести до 18 лет, сообщает ТАСС.

Максимальные сроки получили Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых признали руководителями организации и виновными в приобретении оружия. Остальные участники сообщества также отправятся в колонию, трое из них понесли наказание за покушение на сбыт наркотиков.

Так называемое дело "Сети" было заведено по материалам ФСБ. Согласно им, в 2016 году была создана межрегиональная террористическая организация, в которую входили жители Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. Как установлено в суде, участники "Сети" проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений, а их основной целью было свержение государственного строя.

Задержанные вину в участии в террористической организации не признали, за исключением жителя Петербурга Игоря Шишкина, который в январе 2019 года в Москве был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. В Санкт-Петербурге рассматривается дело в отношении еще двух предполагаемых участников организации.