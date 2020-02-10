В Перми прокуратура проверит информацию об убийстве пожилых пациентов

Прокуратура Пермского края заинтересовалась информацией, которая была размещена на одном из интернет-форумов. Анонимный пользователь представился анестезиологом одной из пермских больниц и заявил, что убивает пожилых пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе краевого надзорного ведомства, размещенная на Сети информация будет проверена на предмет достоверности. При этом о проверке работы медицинских учреждений региона речи пока не идет.

Напомним, что ранее на появившуюся в интернете информацию отреагировала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. В своем блоге она заявила, что в ведомстве создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов.